Rebajas de más de un lempira en la gasolina súper, queroseno y diésel

Tegucigalpa – A partir del lunes 11 de agosto se registrará una disminución en el precio de los combustibles, informó este viernes la Secretaría de Energía.

La gasolina súper registrará una rebaja de un lempira con un centavo y su nuevo precio será de 102.74 lempiras.

Mientras que la gasolina regular reportará una disminución de 84 centavos y su costo será de 94.75 lempiras.

En el caso del queroseno, su nuevo precio desde este lunes será de 76.78 lempiras tras que experimente una reducción de un lempira con 22 centavos.

Para el diésel, sufrirá una disminución de 1.34 lempiras y los consumidores tendrán que pagar a partir del lunes 89.83 lempiras.

No obstante, el GLP Doméstico mantiene su precio de 238.13 lempiras tras la medida de subsidio que viene otorgando el gobierno.

Finalmente, el nuevo precio del GLP Vehicular será de 45.92 lempiras tras una rebaja de 48 centavos. AG