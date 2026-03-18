REASA presenta el lanzamiento como distribuidor autorizado de Petronas en Honduras

Honduras – REASA, empresa hondureña con más de 70 años de trayectoria en el país, presentó en Honduras el lanzamiento oficial como distribuidor autorizado de Petronas.



Esta nueva alianza promete revolucionar el mercado hondureño con productos de lubricación de clase mundial, diseñados para cumplir con las exigencias más altas en el cuidado y mantenimiento de motores y maquinaria.



De la mano de REASA, PEetronas llega a Honduras como parte de una alianza estratégica que refleja la visión compartida de ambas empresas hacia la innovación y la excelencia en el mercado automotriz e industrial.



Con tecnologías exclusivas, Petronas se ha destacado como una marca globalmente reconocida, gracias al compromiso con la excelencia e innovación en la industria de lubricantes.

Como desarrollador de los aceites para el equipo Mercedes-AMG Petronas de la Fórmula 1, ha utilizado su vasta experiencia en el mundo de la alta competición para crear productos que maximizan el rendimiento, la protección y durabilidad de motores y maquinaria bajo las condiciones más exigentes.





«Tenemos grandes expectativas, ya que siempre estamos buscando socios que estén alineados a nuestras estrategias para los mercados en los que actuamos. Podemos afirmar que, con REASA, encontramos todos los atributos necesarios para consolidar una alianza, por eso, creemos que esta nueva colaboración será a largo plazo y tendrá resultados excepcionales para nosotros y también para la región», comentó el jefe de exportación y desarrollo de mercados Américas de Petronas, Mario Zidan Jr.



De esta manera, los productos de Petronas estarán disponibles en el país, ofreciendo a los consumidores una gama de lubricantes diseñados para maximizar el rendimiento y la durabilidad, tanto en aplicaciones automotrices como industriales.



