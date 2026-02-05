Reaparece Elvin Santos, descarta aspiraciones presidenciales, y clama para que jóvenes asuman lucha en el PL

Tegucigalpa – El exdiputado Elvin Santos reapareció este jueves y descartó aspiraciones presidenciales, al tiempo que llamó a los jóvenes para que asuman la lucha y responsabilidad en el centenario Partido Liberal.

– Asfura debe hacer un buen gobierno y dejar las condiciones para que el próximo gobierno sea liberal, expresó.

Santos se apersonó a la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) para celebrar el 135 aniversario de la fundación de la institución de la bandera rojo-blanco-rojo.

(LEER): Partido Liberal celebra 135 años de fundación

“Yo ya hice mi lucha en el Partido Liberal, hubo elecciones gracias a nuestro sacrificio, hay mucha gente joven que tiene que asumir esa lucha”, dijo a periodistas y simpatizantes.

Manifestó que el 70 % de las personas en el país son jóvenes menores de 40 años, y que esta situación se aplica en el Partido Liberal.

Sostuvo que Honduras requiere urgentemente que haya reformas de cambios y necesidad, como que los gobiernos locales manejen los temas de salud, seguridad y educación.

El también expresidenciable a los jóvenes liberales que asuman la lucha alegando que esta institución política es la única que posee una filosofía política que fortalecida en un Estado de derecho puede dar dignidad a los hondureños.

Añadió que debe haber dignidad para que los hondureños sean educados, tengan oficio, trabajo y salir adelante con salud y bienestar.

Por otro lado, indicó que el presidente Nasry Asfura debe hacer un buen gobierno y dejar bien las cosas para que el Partido Liberal gane en las próximas elecciones y tenga un camino recorrido con un plan de nación bien estructurado. AG