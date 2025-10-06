Reaparece el general Vásquez Velásquez reiterando su consigna de fuera familión

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez reapareció este lunes en sus redes sociales reiterando su consigna de “sacar al familión para que podamos reconstruir nuestra nación”.

Vásquez Velásquez aparece en medio de un bosque, portando su fatiga militar y marchando al son de Patria mía.

“Buenos días, Patria mía. ¿Cúal es la misión, sacar al familión para que podamos reconstruir nuestra nación”, expresó el exjefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, quien cierra el video con el triple, “Viva Honduras”, que volvió famoso Roberto Micheletti, quien fungió como presidente tras la salida de Manuel Zelaya.

Además, Vásquez Velásquez quien sigue prófugo de la justicia por su presunta participación en la muerte de un activista de la resistencia popular en el marco de la crisis institucional que vivió el país en junio de 2009, cuando Manuel Zelaya fue depuesto, asegura que el familión roba a la gente.

El exjefe militar también pide a Honduras despierte y levante su voz.

La Policía Nacional de Honduras elevó a 30 millones de lempiras la recompensa por información que lleve al paradero del exjefe de las Fuerzas Armadas.

El monto pasó de 25 a 30 millones de lempiras, la cifra más alta establecida hasta la fecha en el país.La recompensa se fijó inicialmente en marzo de 2025 en 500 mil lempiras y, desde entonces, ha venido aumentando de forma progresiva: primero a 1 millón, luego a 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones, posteriormente 15 millones el 31 de julio, después 20 millones el 18 de agosto, y 25 millones el pasado 5 de septiembre. Con el anuncio de hoy, el monto llega a 30 millones de lempiras, el más alto ofrecido en la historia del país por la captura de un individuo. VC