Reaparece el general Roosevelt Hernández en reunión de Libre en Olancho

Tegucigalpa – En las últimas horas, el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, reapareció en una reunión de amigos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Olancho.

Así lo divulgó el diputado de Libre, Marco Ramiro Lobo, quien publicó las fotos del encuentro en el municipio de Catacamas.

Lobo lo definió como “un almuerzo con amigos” en la que estuvo presente el exjefe castrense en la reunión que ocurrió en la vivienda del periodista Jorge Gallardo del canal 45 de Olancho.

Cabe recordar que Roosevelt Hernández fue cuestionado en su período como jefe de FFAA tras alinearse con los intereses de Libre, especialmente de la familia Zelaya-Castro, cuando estos estaban en el poder.

Luego de ocupar el cargo de jefe de las FFAA fue nombrado como ministro de Defensa en los últimos días del gobierno de Castro. PD