Nacionales

Reanudan operaciones en aeropuerto Ramón Villeda Morales

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), informó este jueves que se reanudaron las operaciones en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales.

El aeropuerto se encontraba temporalmente inoperativo tras un incidente con una aeronave, misma que quedó varada en el área verde producto de problemas mecánicos.

Durante las maniobras de posicionamiento en la pista, el tren delantero del avión salió del área pavimentada y quedó detenido sobre el área verde, por lo que los vuelos habían sido suspendidos.

Tras dos días de cierre temporal, este jueves se reanudaron las operaciones en el aeropuerto internacional sampedrano. IR

