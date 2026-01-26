Reanudan atenciones a pacientes oncológicos en el IHSS del barrio La Granja

Tegucigalpa – Tras cuatro días de suspensión, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reanudó este lunes las atenciones a pacientes oncológicos en el Hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja de Tegucigalpa.

Durante la suspensión, al menos 20 personas al día dejaron de realizarse el tratamiento oncológico.

(Leer) Por tercer día consecutivo suspendidos tratamientos oncológicos en el IHSS

Este lunes el área oncológica recibió a los pacientes de la semana pasada que no recibieron sus tratamientos y las personas que ya estaban programadas para hoy.

Por su parte, los pacientes afectados manifestaron su indignación, asegurando que lejos de mejorar, la atención en el IHSS ha empeorado bajo la actual Junta Interventora. Muchos de ellos señalan que cada día sin tratamiento representa un riesgo grave para su salud y, en algunos casos, compromete directamente su vida.

En tanto, las atenciones para pacientes que reciben radioterapia en el hospital general San Felipe siguen suspendidas. VC