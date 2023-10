Realmente es necesario asignarle más recursos a las FFAA si no hay insulina, señala coordinador del Fosdeh

Tegucigalpa – Realmente se necesita que se le asigne más recursos a las Fuerzas Armadas cuando hay personas muriendo porque no tienen insulina, preguntó este martes el coordinador del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett, sobre el proyecto del Presupuesto General de 2024.

Comentó que se debe replantear los excedentes extraordinarios que reciben cada año algunas instituciones en su presupuesto y poseen niveles de ejecución bajos.

“Realmente el país necesita tener unas Fuerzas Armadas como la que tenemos cuando la gente está muriendo porque no tiene insulina, no hay alimentos, no hay suficientes recursos para apoyar la producción agrícola y agropecuaria”, declaró el coordinador del Fosdeh.

Díaz Burdett sugirió que para este año no debería aumentarse el presupuesto a algunos que históricamente lo han tenido garantizado.

Anunció que para el 16 de octubre, el Fosdeh se reunirá con la comisión de presupuesto del Congreso Nacional para exponerles su punto de vista del Presupuesto General 2024.

Expresó que para el Fosdeh sigue siendo fundamental qué tan financiable es el Presupuesto General señalando que tiene un incremento y todavía no existe claridad de la Ley de Justicia Tributaria si se va a aplicar.

El coordinador del Fosdeh detalló que se plantea un endeudamiento público de más de tres mil millones de dólares, que es bastante significativo.

Hay una insistencia historia de la metodología de asignación de recursos es un asunto que tiene que contemplarse en términos de revisión para que el dinero sea utilizado de mejor manera.

Sobre el endeudamiento, pidió que no se use las reservas internacionales netas, no vayamos a endeudarnos que no produzcan empleo y bienestar y sean consultado con todos los sectores. AG