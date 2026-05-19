Realizarán homenaje a Rubén Torres en Burdeos, Francia, tras su asesinato en Honduras

Tegucigalpa / Burdeos – Activistas pro derechos humanos y vecinos de la ciudad de Burdeos realizarán este miércoles un homenaje al hondureño Rubén Torres, asesinado en Honduras tras retornar, luego que el gobierno francés le denegara el derecho de asilo que había solicitado.

Torres, de 37 años, había huido de Honduras huyendo de las pandillas y llegó a la región de Gironda, en Burdeos, escapando de la violencia. Había solicitado asilo al gobierno francés, pero su petición fue rechazada en junio del 2025.

La concentración tendrá lugar este miércoles 20 de mayo a las 18:30 horas en la Plaza de los Derechos Humanos de Burdeos.

Tras la orden de deportación del gobierno francés, Torres abandonó Burdeos en febrero del presente año, pero tras regresar a Honduras fue encontrado muerto 10 días después en un barranco. Su familia cree que fue asesinado por integrantes de las pandillas que huía.

“La vida cotidiana de Rubén Torres estaba marcada por el miedo y la angustia. » Vino a Francia huyendo de las represalias relacionadas con la denuncia que su hermano había hecho de un miembro de una banda, quien había amenazado a Rubén con una pistola en la boca, diciéndole que si volvía a cruzarse con él, lo mataría «, afirma Pierre-Antoine Cazau, el abogado de Burdeos que lo acompañó en sus esfuerzos.

Para sobrevivir, se reunió con su hermano en Burdeos en 2024 y presentó una solicitud de asilo que fue rechazada por los tribunales por falta de pruebas. «La amenaza dura un instante, una pistola en la boca, Rubén se asusta y se va; obviamente no se graba, solo existe el testimonio «, explica el abogado, según reportó el medio francés Ici.

El medio señaló que con una “orden de expulsión del territorio francés (OQTF), Rubén Torres deambula por Burdeos » como un león enjaulado «. Sin papeles, sus solicitudes de empleo son rechazadas y crece el temor a ser detenido por la policía y llevado a un centro administrativo”.

Está situación lo orilló a regresar a Honduras, con la esperanza de regresar a Francia un año después y pedir nuevamente asilo.

“Pero no se quedó un año. Menos de diez días después de su partida, desapareció y su madre lo encontró muerto en el fondo de un barranco, muy probablemente asesinado por la banda”, continúa Pierre-Antoine Cazau, citado por la publicación Ici.

“Nos contó su historia y no le creímos”, resume Serge Milhé, de ASTI Bordeaux, la asociación donde Rubén Torres recibió clases de francés durante cuatro meses. El profesor voluntario lo considera un gran desperdicio: “Tenía un buen nivel de francés, familia en Burdeos, un nivel cultural muy alto… Eso no lo justifica, pero demuestra su nivel de integración, que es increíble. No lo protegimos”. (PD).