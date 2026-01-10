Realizan vigilia cívica en defensa del estado de derecho

Tegucigalpa – Un grupo de ciudadanos realizó esta noche una vigilia cívica en defensa del estado de derecho y la alternabilidad del ejercicio del poder en Honduras.

La diputada electa por el Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, indicó que las amenazas a democracia de Honduras continúan, “con haber transcurrido las elecciones y continuar el proceso electoral con los recursos de impugnaciones y otros que corresponden en el marco de la ley no han terminado las amenazas de este grupo que gobierna y que está a frente el Congreso Nacional han venido realizando durante tantos meses”.

La profesional del derecho expresó que quienes se presentaron a la jornada están cansados del irrespeto de personajes políticos que pese a estar obligados a respetar y someterse a la ley, son precisamente ellos los primeros que la alteran y que la mantienen en zozobra.

El hostigamiento a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López continúa, denunció. “El día de ayer el fiscal general (Johel Zelaya) había emitido una orden de captura improcedente contra la consejera Cossette ´López Osorio y todo en el afán de descarrilar lo que son los procesos, mantener a las personas asustadas, pendientes de situaciones irregulares que no tienen que ver con el desempeño que han venido realizando”, dijo.

Asimismo mencionó que en el Congreso Nacional se vio cómo se pretendió alterar la alternabilidad en el ejercicio del poder “ellos ayer perfeccionaron el delito de traición a la patria. Es inconcebible que allí había personas inteligentes siguiendo directrices nefastas de este señor (Luis) Redondo”, recriminó. VC