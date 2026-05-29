Realizan primeras capturas de sospechosos en muerte de tres estudiantes en El Progreso, Yoro

San Pedro Sula– Las autoridades hondureñas reportaron las primeras detenciones durante una serie de allanamientos ejecutados en distintos sectores de El Progreso, como parte de las investigaciones por el asesinato de tres menores estudiantes ocurrido el pasado martes en ese municipio.

Las víctimas fueron identificadas como José Jonathan Benítez (16), Alex Yahir Padilla (15) y Carlos Daniel Vásquez (17).

De acuerdo con información preliminar, los operativos son desarrollados por equipos de la Policía Nacional y otros entes de seguridad, quienes buscan identificar y capturar a todos los responsables del crimen que ha causado consternación en la comunidad.

Las autoridades indicaron que entre los capturados figuran presuntos implicados en la muerte de los menores, aunque hasta el momento no se han revelado sus identidades ni mayores detalles sobre el avance de las investigaciones.

Los allanamientos continúan en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de recolectar evidencias y ubicar a otros posibles involucrados en el hecho violento.

El asesinato de los tres estudiantes generó indignación entre pobladores y sectores educativos, que exigen justicia y mayor seguridad para la niñez y juventud hondureña. IR