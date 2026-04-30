Realizan operativos contra estructuras criminales en el norte de Honduras

San Pedro Sula- Autoridades realizan allanamientos en el sector de Rivera Hernández, en San Pedro Sula, como parte de operativos contra estructuras criminales y para contrarrestar el microtráfico.

Las acciones están orientadas a la búsqueda de armas y drogas vinculadas a la Pandilla 18.

Los allanamientos se ejecutan en varias viviendas de la colonia 6 de Mayo, en el sector antes mencionado.

Mientras, los vecinos del lugar reaccionaron molestos ante los operativos.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas detenidas.

Las autoridades indicaron que una vez se culmine la operación se darán detalles del mismo. IR