Realizan mega operativo de limpieza en el Anillo Periférico y supera las 194 mil toneladas de residuos dispuestos en 2026

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) desarrolló este sábado un mega operativo de limpieza en el Anillo Periférico, como parte de las acciones permanentes impulsadas para mantener una ciudad más limpia, ordenada y segura.

Desde tempranas horas, equipos de la gerencia de aseo municipal, las microempresas y la unidad de gestión ambiental desarrollaron una intervención integral en este importante corredor vial, realizando labores de limpieza y recolección de residuos para mejorar las condiciones del espacio público.

El director del despacho municipal, Erick Amador, verificó el avance de los trabajos y el cumplimiento de las acciones programadas para garantizar resultados visibles en beneficio de la ciudadanía.

“La instrucción del alcalde es clara: mantener una ciudad limpia, ordenada y atender de forma permanente cada sector del Distrito Central”, expresó Amador.

Entre el 26 de enero y el 30 de julio de 2026 se dispusieron correctamente 194 mil 674 toneladas de residuos sólidos, lo que representa un promedio de mil 046 toneladas diarias.

Amador indicó que en seis meses se ha dispuesto de más de 194 mil toneladas de residuos. También hizo un llamado a la población para contribuir al cuidado de los espacios públicos.

“También hacemos un llamado a los capitalinos para que nos ayuden a cuidar los espacios públicos. Una ciudad limpia es una responsabilidad compartida entre la municipalidad y cada ciudadano”, concluyó. AG