Realizan la XXXVI Carrera Deportiva Policial en Honduras

Tegucigalpa- La Policía Nacional de Honduras dio inicio a la XXXVI Carrera Deportiva Policial, una actividad que reúne a miembros de la institución y ciudadanos en una jornada orientada a promover el deporte, la integración y los hábitos saludables.

De acuerdo con las autoridades policiales, esta tradicional competencia busca inspirar energía, esperanza y sana convivencia entre los participantes, fortaleciendo además los lazos entre la institución y la población hondureña a través de actividades recreativas y deportivas.

La carrera forma parte de las acciones impulsadas por la Policía Nacional para fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el bienestar físico, al tiempo que promueve espacios de esparcimiento y acercamiento comunitario en diferentes sectores del país.

Las autoridades destacaron que este evento representa una oportunidad para fortalecer la cultura deportiva y el espíritu de unidad, reafirmando el compromiso de la institución con la promoción de estilos de vida saludables y la construcción de una convivencia pacífica entre los hondureños.

Ante este evento, se estableció el cierre y control vehicular en diferentes avenidas de la capital en las cuales figuran La Sula, la intersección del bulevar Centroamérica hacia El Anillo Periférico, el desvío hacia La Cañada, Texaco Nuevo Mundo, la intersección hacia Calpules, Villa Rápida, El Guanacaste, Zompopo, la intersección del bulevar Comunidad Europea, Plaza Las Hadas, La Colonia, el desvío de Las Uvas hacia El Anillo, Casa Campo, Roble Oeste, Los Eucaliptos, La Texaco, Los Laureles y Campo Marte.

Asimismo, la DNVT habilitó áreas de estacionamiento para los asistentes y participantes en Econo Rent a Car, ubicado en el sector de La Cañada, y en Campo Parada Marte, en el desvío hacia Mateo.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía para que tome las medidas preventivas necesarias, planifique con anticipación sus desplazamientos y utilice rutas alternas con el fin de evitar retrasos y congestionamientos vehiculares. IR