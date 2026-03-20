Realizarán este martes II taller de Hemato-Oncología y trasplante de médula ósea en la UNAH

Tegucigalpa – Para este martes 24 de marzo se realizará el II Taller de Hemato-Oncología y Trasplante de Médula Ósea en el auditorio «Alma Máter» de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El evento es organizado por la facultad de Ciencias Médicas de la UNAH y el hematólogo Leonardo Enrique Arias desde las 8:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

El taller reúne a expertos nacionales e internacionales para fortalecer el diagnóstico temprano de leucemias, cuya incidencia crece en el país, especialmente en niños.

El hematólogo Leonardo Arias.

Participarán los hematólogos Calixto Hernández Cruz de Cuba, Darwin Nicolás Martínez y Leonardo Arias de Honduras, junto a los internistas Ruth Torres y Marvin Arias Santos.

El taller busca integrar Medicina Interna y Hematología mediante casos complejos y guías actualizadas, optimizando referencias y seguimiento multidisciplinario.

“Conocer protocolos internacionales sin salir de Honduras es clave”, afirmó el doctor Arias que destacó que el trasplante de médula ósea es la única esperanza para pacientes con leucemias, linfomas o mielomas, sobre todo en sectores vulnerables.

El médico internista Marvin Arias Santos El hemátologo cubano Calisto Hernández

Añadió que urge concienciar a las autoridades para habilitar estos procedimientos localmente.

Mientras que el doctor Marvin Arias Santos resaltó el rol del internista como primer filtro: para detectar síntomas iniciales y remitirlos a tiempo para asegurar la mejor calidad de vida.

Entretanto, el decano de la facultad de Ciencias Médicas, Gustavo Galo, alertó sobre el alza de leucemias infantiles para la detección temprana mejora el pronóstico.

También se espera la exposición del doctor Calixto Hernández Cruz con más de 400 trasplantes exitosos, y hablará de progenitores hematopoyéticos en hemopatías malignas.

La UNAH homenajeará al doctor Fausto Muñoz Lara, un referente en medicina interna, por su legado docente.