Realizan allanamientos contra red dedicada a drenar fondos de una cooperativa en SPS

San Pedro Sula– Una red delictiva dedicada a drenar fondos de los clientes de una cooperativa fue desmantelada en San Pedro Sula, tras varias semanas de seguimiento.

–Hasta el momento se reporta la captura de una fémina.

Los integrantes habrían obtenido acceso a información financiera para ejecutar retiros no autorizados.

Las investigaciones señalan que el grupo operaba de forma coordinada, falsificando documentos y manipulando datos para mover el dinero sin levantar sospechas inmediatas.

#MP desarticula otra red de ciber estafadores que accedieron a sistemas de cooperativa y realizaron transferencias de dinero https://t.co/YYqZPEYPcv pic.twitter.com/9nVErtMvkN — Ministerio Público (@MP_Honduras) November 20, 2025

Varios usuarios reportaron inconsistencias, lo que permitió detectar el patrón.

El allanamiento en la ciudad industrial dejó la captura de una mujer, quien enfrentaría cargos por fraude y otros delitos vinculados al manejo indebido de fondos.

En otros departamentos, también se realizan los allanamientos en busca de la red de personas vinculadas a este desfalco. IR