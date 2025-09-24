Realizan allanamientos contra estructura criminal que utiliza negocios de venta de ropa usada para el tráfico de drogas en Danlí

Tegucigalpa-El Ministerio Público ejecuta ocho allanamientos de morada en Danlí, El Paraíso, contra una organización criminal que presuntamente se dedica al tráfico de drogas y delitos conexos.

Realizan los allanamientos la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

El origen de estos operativos es a raíz de denuncias que fueron recibidas por detectives de la DLCN en la que ponen en conocimiento de la existencia de un red conformada por varias personas que comercializan drogas utilizando como fachadas negocios de venta de ropa usada y pulperías.

#MP dirige allanamientos contra estructura criminal que utiliza como fachada negocios de venta de ropa usada para el tráfico de drogas en Danlí https://t.co/mh47Pqxlub pic.twitter.com/IKZ7QdZdVT — Ministerio Público (@MP_Honduras) September 24, 2025

Previo a esta operación detectives de la DLCN ya habían ejecutado tres acciones más entre los años 2021 a 2023 donde se obtuvo el decomiso de drogas como cocaína y piedra de crack, decomiso de dinero de la venta y la detención de varias personas que fueron procesadas en aquella localidad.

Precisamente por la reactivación de las actividades ilícitas de esta estructura criminal es que la Sección Antidrogas de la FESCCO solicitó la orden allanamientos donde se harán inspecciones, recolección, incautación y decomisos de indicios que tengan que ver con los delitos investigados.

Finalmente, en los operativos que son apoyados por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se ejecutarán arrestos en flagrancia en caso de encontrárseles algún tipo de evidencias. IR