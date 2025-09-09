Realizan allanamientos contra estructura criminal que opera en Florida, Copán

Tegucigalpa-El Ministerio Público a través de sus dependencias ejecuta 10 allanamientos de morada en el municipio de Florida, Copán, contra estructuras criminales que operan en ese corredor occidental.

Las acciones son ejecutadas por las Fiscalías Especiales de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Regional Norte.

Lo anterior, por líneas de investigación que Fiscales y agentes de la ATIC han venido trabajando en cuánto a las actividades ilícitas de miembros de una organización delictiva que tiene su radio de acción en ese municipio y zonas aledañas y que tienen vínculos con el tráfico de drogas y armas, entre otros.

#MP ejecuta allanamientos en Copán contra estructuras criminales de tráfico de armas, drogas y delitos conexos

El objetivo es realizar la recolección de indicios y ampliar las investigaciones que hasta este momento tiene el MP, además de efectuar otras acciones a fin de identificar a sospechosos que están detrás de la comisión de varios delitos.

Los allanamientos son apoyados por la Fiscalía Regional de Occidente, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el 12 Batallón de Infantería junto a los binomios caninos de detección de drogas.

El Ministerio Público reafirma su compromiso de desarticular estos grupos delictivos organizados que mantienen a los pobladores de esta zona atemorizados. IR