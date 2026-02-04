Realizan 17 allanamientos contra supuesta red de narcotráfico y tráfico de armas en San Pedro Sula

Tegucigalpa- Al menos 17 allanamientos de morada y tres inspecciones se realizan este miércoles en distintos sectores de San Pedro Sula, departamento de Cortés, como parte de una investigación contra una presunta estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y armas.

-Durante el allanamiento se dio un enfrentamiento entre delincuentes y autoridades, hay dos detenidos en el sector de Chamelecón, informó el comisionado Ponce Canales.

Las acciones son ejecutadas por fiscales y agentes especializados, del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), quienes buscan recolectar indicios relacionados con actividades ilícitas atribuidas a varios miembros de este grupo, entre ellas el supuesto almacenamiento de droga y armamento en diferentes inmuebles de la ciudad.

De acuerdo con las investigaciones, los bienes ilegales serían trasladados de forma gradual en distintos vehículos hacia Tegucigalpa, con el fin de ser distribuidos en otros puntos del país.

Asimismo, según la información obtenida por los equipos investigadores, la presunta organización utilizaría varios negocios como fachada para encubrir sus operaciones, los cuales también están siendo objeto de inspección.

Las diligencias tienen como finalidad identificar a los posibles responsables de los delitos de tráfico de drogas, portación y almacenamiento de armas, además de otros ilícitos conexos, así como asegurar evidencia que permita fortalecer el expediente.

Los operativos se desarrollan con fuerte resguardo de elementos de seguridad, quienes mantienen presencia en las zonas intervenidas para garantizar el cumplimiento de las acciones judiciales.LB