Real España y Platense consolidan sus aspiraciones a la liguilla, Victoria sale del sótano

Tegucigalpa – El Real España, Platense y Victoria derrotaron este miércoles al Génesis PN, Juticalpa FC y Olancho FC, respectivamente, en el inicio de la jornada 20 del Torneo de Apertura de 2025.

En el estadio Morazán de San Pedro Sula, el Real España venció por la mínima al Génesis PN con anotación del brasileño Gustavo Moura al minuto 19 tras recibir un centro de Edson Palacios y rematar de cabeza en el área.

Con el triunfo, el Real España se queda en cuarto lugar con 28 unidades, mientras que los visitantes en noveno puesto con 16 unidades.

Fiesta de goles en Olancho

Previamente, el Victoria derrotó 3-4 al Juticalpa FC en el estadio Óscar Peralta del municipio de San Francisco de la Paz en Olancho.

Para el minuto 14 del partido, Victoria consiguió su primera acción clara, Lemuel Sevilla con un centro filtrado habilitó a Segundo Granja que aprovechó la nula marca rival para batir a Denovan Torres.

En el minuto 28, los locales emparejaron el marcador con remate de cabeza en el área del delantero Josué Villafranca.

En los minutos adicionales del primer tiempo, Lemuel Sevilla anotó un golazo tras un potente remate de larga distancia con su pierna derecha que batió a Torres.

Carlos Bernárdez amplió la diferencia en el marcador al minuto 60 tras anotar con un remate cruzado en el área con su pierna derecha.

Al minuto 77, Juticalpa descontó mediante Nicolás Gómez que remató de cabeza en una jugada rápida de tiro libre.

Christian Altamirano empató momentáneamente en el partido en el minuto 80 con una complicidad del arquero Michael Perelló, que se le escapó el balón en media de las piernas.

Finalmente, un cabezazo en su propia portería de Josué Villafranca cuando quiso rechazar permitió la victoria del equipo ceibeño.

Con el triunfo, el Victoria llegó a 11 puntos, mismos que el CD Choloma, ambos empatados en el último lugar de la tabla.

Platense doblega al Olancho

Más temprano, el Platense derrotó 2-0 al Olancho FC en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, y sube al quinto lugar con 25 puntos.

Georgie Welcome abrió el marcador con un remate de cabeza en el área en un tiro de esquina al minuto 10.

Una gran jugada individual de Erick Puerto en el minuto 82 permitió que Aldo Fajardo solo definiera frente a la portería para sentenciar el partido.

La jornada 20 finaliza el jueves con los partidos: CD Choloma-Marathón y Lobos Motagua. AG