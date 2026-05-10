Real España y Olancho FC remontan y vencen a los equipos capitalinos

Tegucigalpa – El Real España y el Olancho FC vencieron este sábado al Olimpia y Motagua, respectivamente, en la tercera jornada de la fase de las triangulares del Torneo de Clausura 2026.

El partido principal fue el triunfo 3-1 del Real España sobre el Olimpia en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Los Merengues pegaron primero con una buena jugada individual de Edwin con ayuda de Jorge “Toro” Benguché, que le permitió llegar al área y mandar un pase para que Jorge Álvarez rematara con su pierna derecha para vencer al portero Luis “Buba” López.

Al minuto 53, los locales empataron el partido con anotación del delantero Eddie Hernández mediante lanzamiento penalti.

En el minuto 71, Hernández asistió en un contragolpe al joven Roberto Osorto que, con la marca del defensor Facundo Queiroz, definió con tranquilidad que dejó estático al portero del Olimpia, Edrick Menjívar.

El capitán del Real España, Jhow Benavidez, finiquitó el partido en el minuto 81 tras recibir un pase de Osorto en medio de la zaga defensiva merengue para definir de derecha frente al achique de Menjívar.

Remontada olanchana

Más temprano, el Olancho FC remontó y venció de visita 2-1 al Motagua en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Las Águilas Azules comenzaron ganando en el minuto con centro al área de Denis Meléndez y el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera definió con su pierna derecha frente a la portería defendida por Gerson Argueta.

La polémica del partido sucedió en el minuto 56, cuando el árbitro José Valladares pitó penal a favor del Olancho mediante el sistema de revisión tras una falta de Clever Portillo sobre Cristian Cálix.

Al minuto 60, Kevin López fue el encargado de ejecutar el lanzamiento penalti y aplicar la “ley del ex” al vencer al arquero Luis Ortiz desde los 11 pasos.

Para el minuto 89, Clayvin Zúniga concretó la remontada de los Potros al anotar mediante lanzamiento penalti. AG