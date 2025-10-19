Real España y Marathón golean, tablas en Choluteca

San Pedro Sula – El Real España y Marathón golearon este sábado al CD Choloma y Génesis PN, respectivamente, mientras que Lobos empató ante el Platense en el inicio de la jornada 14 del Torneo de Apertura 2025.

En el estadio Morazán de San Pedro Sula, los Aurinegros derrotaron 3-0 al equipo cholomeño que vestía un uniforme rosa en conmemoración del mes de la lucha del cáncer de mama.

El primer gol sucedió en el minuto tres, el panameño Daniel Aparicio aprovechó una mala salida del debutante portero Dereck Aguilar y remató con su pierna derecha para abrir el marcador.

Al minuto 57, Carlos “Chapetilla” Mejía remató de larga distancia, Aguilar no logra contener el esférico, el rebote le queda a Brayan “La Bestia” Moya para anotar el segundo gol.

Finalmente, Nixon Cruz realizó una excelente jugada individual para quitarse la marca de tres jugadores para sacar un remate cruzado de derecha para vencer a Aguilar.

Con el triunfo, Real España queda momentáneamente en tercer lugar con 22 puntos, y CD Choloma en noveno con nueve puntos.

Marathón se consolida en segundo lugar

El primer partido de la jornada sabatina, el Marathón venció 0-3 al Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova en La Paz para consolidarse en segundo lugar con 27 unidades.

En los minutos de descuento, Alexy Vega abrió el marcador anotando un golazo al disparar con su pierna izquierda y el balón ingresa en la parte superior izquierda de la portería.

Marathón se quedó con 10 jugadores en el minuto 71 por la expulsión del panameño Iván Anderson por doble amonestación.

Sin embargo, los Verdolagas continuaron atacando y en el minuto 82, Samuel Elvir se perfiló desde la banda derecha y con un remate potente desde uno de los costados del área venció a Esau Flores.

Al minuto 85, un largo saque de puerta de Marathón, permitió que Rubilio Castillo aprovechara para adelantarse a Esau Flores que no perdonó y puso el tercer tanto del partido.

Tablas en la sultana del sur

Posteriormente, el Lobos empató 1-1 ante el Platense en un partido intenso en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

El partido se suspendió momentáneamente en el minuto 16 a causa de una tormenta eléctrica cerca del inmueble deportivo.

En un contragolpe en el minuto 65 por el equipo universitario, Manuel Salinas encontró solo a Kike Vásquez, tras un error de la defensa porteña, y definió con su pierna zurda para el 1-0 de la noche.

Pero en el minuto 84, un centro al área y Samuel Pozantes se adelantó a los defensores para rematar de cabeza y empatar el partido.

Este domingo se juega el Juticalpa FC contra el Olimpia en el estadio Juan Ramón Brevé, mientras que el partido entre Motagua-Olancho FC se jugará hasta en noviembre para cerrar la decimocuarta jornada. AG