Real España resurge y hunde a Diriangén

Tegucigalpa – El Real España hondureño tomó nuevo aire en su carrera por un cupo en los cuartos de final de la Copa Centroamericana la vencer este miércoles por 1-0 al Diriangén nicaragüense, que quedó eliminado en su cuarta salida en el grupo B.

Real España, que venía de perder sus primeros dos juegos, en tanto que el Diriangén cerró su participación con cuatro puntos en igual cantidad de partidos.

El equipo hondureño, presionado por la necesidad de ganar para seguir en la competición, aunque con pocas posibilidades, porque venía de perder sus primeros dos juegos, de local abusó mucho en el primer tiempo de las jugadas por alto, en su mayoría generadas por el extremo izquierdo, con Darixon Vuelto.

Diriangén, jugaba más tirado a la defensa, buscando hacer daño al contragolpe, también más inclinado por la banda izquierda.

La primera jugada de peligro de Real España llegó hasta el minuto 31, cuando Darixon Vuelto, de cabeza, remató desviado frente a la portería rival.

Otros dos claras ocasiones del Real España frente a portería, cerrando el primer episodio, fueron desaprovechadas por Jack Bean Baptiste y el brasileño Gustavo Moura.

El delantero Luis Coronel, del club nicaragüense, fue el que más aproximaciones tuvo al área del Real España, que fue más ordenado en defensa.

En el segundo tiempo el equipo hondureño llevó más la iniciativa con un fútbol más rápido y llegadas por los extremos, insistiendo en el juego aéreo.

El gol del Real España llegó al minuto 64 por intermedio del recién ingresado Brayan Moya, al rematar en el área pequeña una pelota rechazada por el portero del Diriangén, Brayan Rodríguez, tras un potente remate de cabeza de Daniel Aparicio.

El asedio del Real España fue mayor, pero con muchas imprecisiones, mientras que en los diez últimos minutos el Diriangén creó tres jugadas de peligro en un frustrado intento por rescatar el juego y seguir con vida en el torneo.

El próximo partido del Real España será contra el Sporting San Miguelito, de Panamá, que a falta de dos partidos es segundo en el grupo con cuatro puntos, superado por el Municipal, de Guatemala, con cinco, después de tres juegos.

El otro equipo del grupo es el Herediano, que el jueves medirá fuerzas con el San Miguelito.

Ficha técnica:

1. Real España: Luis López; Maylor Núñez, Franklyn Flores, Devron García, Jhow Benavídez; Gustavo Moura (Yeison Moreno, m.85), Dixon Ramírez (Brayan Moya, m.46), Jack Bean Baptiste, Darixon Vuelto (César Romero, m.85); Daniel Aparicio y Roberto Osorto (Carlos Mejía, m.66).

Entrenador: Jeaustin Campos.

0. Diriangén: Brayan Rodríguez; Anyelo Velásquez, Germán Aguirre, Justing Cano, Melvin Hernández; Rodrigo Llano (José Montiel, m.64), Júnior Arteaga, Jason Coronel, Jonathan Moncada; Luis Coronel y Renzo Carballo.

Entrenador: José Giacone

Gol: 1-0, m.64: Brayan Moya.

Árbitro: José Torres, de Puerto Rico. Amonestó a Gustavo Moura, del Real España, y a Rodrigo Llano, Luis Coronel y Germán Aguirre, del Dirirangén.

Incidencias: Partido del grupo B de la Copa Centroamericana jugado en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula. EFE