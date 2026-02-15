Real España resiste en la cima tras vencer al Choloma

Tegucigalpa- El Real España se mantiene en la cima del torneo Clausura tras vencer 2-1 al Choloma en San Pedro Sula, mientras que Olancho FC venció 4-1 al Juticalpa.

Real España y CD Choloma se enfrentaron a las 7:30 de la noche en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, en Cortés, recinto en el que los Aurinegros vencieron 2-1 a los Maquileros.

El encuentro comenzó movido por parte del Real España, el cual inició intentando generar ataques a su rival.

Rápidamente, en el minuto 6,Daniel Aparicio venció al arquero del Choloma tras un disparo potente de cabeza que puso el primero para los locales.

Aunque ambos conjuntos siguieron atacando, fue hasta el minuto 36 que Daniel Rochaempató el encuentro desde una jugada a balón parado.

El tanto que le terminó dando la victoria a la Máquina llegó en el minuto 61 luego de que Eddie Hernández se desmarcara para quedar frente al arco y anotar un golazo que deja en la cima a los aurinegros.

Potros de Olancho se lleva la nueva edición del clásico “pampero”, pero esta vez con una goleada inesperada de 4-1 sobre un Juticalpa desconocido y desmotivado.

Los goles de Olancho fueron fabricados por Clayvin Zúniga (16), Óscar Almendares (31 y 81) y Gabriel Leyva (76) (p), mientras por los “canecheros” descontó Josué Vilafranca (70). IR