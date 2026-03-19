Real España recupera la memoria ganadora, Marathón golea y Olimpia empata con Olancho

Tegucigalpa – El Real España volvió a la senda del triunfo tras la goleada que recibió el fin de semana, mientras que Marathón vapuleó al Juticalpa FC y Olimpia no pasó de un empate ante Olancho FC en el inicio de la jornada 13 del Torneo de Clausura 2026.

En el estadio Morazán de San Pedro Sula, el Real España venció 2-1 al Génesis PN.

Los aurinegros comenzaron ganando el partido al minuto 26 con anotación del delantero Ángel David Sayago, que estando en el área, se da media vuelta, y definió con su pierna derecha para batir al arquero Ronaldo Balanta.

Al minuto 53, Sayago recibió un pase de la banda izquierda de su colega Gonzalo Ritacco y en dos ocasiones logró anotar, luego que el primer disparo impactó en el poste, pero aprovechó el rebote.

Mientras que el equipo de La Paz descontó en el minuto 89 tras un horror del arquero aurinegro Roberto “Pipo” López que quiso despejar sin percatarse que estaba Ángel Perdomo que consiguió que el balón rebotara en su cuerpo e ingresara a la portería.

Amargo empate en Comayagua

Previamente, el Olimpia empató 0-0 ante el Olancho FC en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, tras no poder utilizar el Chelato Uclés por un concierto.

Los locales tuvieron la primera oportunidad al minuto ocho con un remate de cabeza de Kevin López que impactó en el poste.

Seguidamente, los merengues respondieron con un remate de cabeza de Jerry Bengton que desvió el portero Gerson Argueta hacia el tiro de esquina.

A media hora del Partido, el delantero del Olancho, Jorlián Sánchez, logró un remate mordido pero Jorge Álvarez logró desviar la dirección del balón barriéndose.

Para el segundo tiempo, ambos clubes salieron a la cancha con la misma dedicación con la que jugaron el primer tiempo, pero fallaron en la definición.

Olimpia se quedó con 10 jugadores por la expulsión del delantero Jorge Benguché en las postrimerías del encuentro.

Goleada verdolaga

En el primer partido de la jornada, el Marathón goleó 0-4 al Juticalpa FC en el estadio Rubén Guifarro de la ciudad de Catacamas.

El primer gol llegó en el minuto 60 con anotación del delantero Rubilio Castillo mediante lanzamiento penalti.

Al minuto 70, Damin Ramírez marcó el segundo gol para los verdolagas tras aprovechar un rebote luego de un rechazo de su disparo, el mediocampista remató de larga distancia antes que el esférico tocará la grama.

El delantero argentino Nicolás Messiniti anotó con un remate globeado ante el achique del arquero Eduardo Facussé en el minuto 84.

Finalmente, Odin Ramos concluyó una serie de pases con un remate de derecha en el área para batir a Facussé. AG