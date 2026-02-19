Real España pone a prueba su dominio en Honduras tras duro revés en la Copa de Campeones

Tegucigalpa.– El Real España, líder del torneo Clausura hondureño, buscará este viernes ratificar su dominio local ante el Universidad Pedagógica, con el objetivo de resarcirse tras la goleada por 1-6 sufrida el pasado martes frente al Los Angeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El conjunto que dirige el costarricense Jeaustin Campos encabeza la clasificación con 14 puntos y llega a la séptima jornada con la necesidad de recuperar la confianza en el ámbito doméstico, después de que el abultado resultado internacional lo dejara prácticamente sin opciones de trascender en el torneo regional.

Pese al desgaste físico derivado de la competición internacional, el Real España apuesta por sumar tres puntos que lo afiancen en la cima de la tabla y prolongar su condición de invicto, una distinción que comparte únicamente con el Motagua y el Victoria, antes de viajar a territorio estadounidense para encarar el partido de vuelta.

De los seis partidos disputados hasta ahora, Real España acumula cuatro triunfos y dos empates, con un registro de diez goles a favor y cinco en contra.

El sábado, Olancho, de la mano del colombiano Jhon Jairo López, recibirá a Marathón, del argentino Pablo Lavallén.

Olancho llega motivado tras golear por 4-1 al Juticalpa en la sexta fecha, en la que Marathón empató a un gol con Motagua.

El equipo que dirige López ocupa la tercera posición en el Clausura con ocho unidades, mientras que el Marathón la quinta, con siete.

Victoria, sexto con siete unidades y el argentino Hernán ‘el Tato’ Medina como estratega, visitará a un Choloma urgido de puntos para salir de la décima posición, a la que ha caído con tres, saldo de un tres empates y tres derrotas.

El domingo, Platense, noveno en la clasificación con cuatro enteros, será el anfitrión de Juticalpa, que es séptimo, con seis.

La jornada se completará con el clásico entre Olimpia, último campeón hondureño, y su vecino y eterno rival, Motagua, que tiene al español Javier López en el banquillo.

Olimpia, que tiene como técnico al uruguayo Eduardo Espinel, ha caído a la cuarta plaza con ocho puntos, mientras que su rival es segundo, con nueve.

Los ‘Leones’ del Olimpia figuran entre los cuatro mejores equipos del fútbol hondureño, junto con Motagua, Marathón y Real España. EFE/ir