Real España enfrenta a Platense con la meta de conservar el liderato en Honduras

Tegucigalpa – El Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, buscará conservar el liderato del Torneo Clausura de Honduras en el partido que disputará contra Platense correspondiente a la novena jornada, que se iniciará el sábado y tendrá como mayor atractivo el clásico entre Marathón y Olimpia.

El sábado, Juticalpa, último en la clasificación con seis puntos, recibirá al Victoria, que se ha situado en la cuarta casilla con diez.

Victoria viene de vencer 2-1 a Olancho, mientras que Juticalpa perdió 1-2 contra Motagua en la octava fecha.

El domingo, Marathón, con el argentino Pablo Lavallén en el banquillo, recibirá al Olimpia, último campeón, del uruguayo Eduardo Espinel, en un clásico más del fútbol hondureño entre dos equipos centenarios.

Marathón, que viene de perder en casa ante el modesto Génesis por 2-1, buscará recuperar terreno ante un recuperado Olimpia, que ha ganado sus dos últimos partidos.

Olimpia ha escalado al tercer lugar con 11 unidades, en tanto que Marathón ha caído a la sexta con 8.

Motagua, que no conoce la derrota en lo que va de la competición y es dirigido por el español Javier López, será anfitrión del Olancho.

Los dirigidos por López ocupan el segundo lugar en el Clausura con quince enteros, mientras que Olancho el quinto, con nueve.

Motagua apostará por darle alcance al Real España, el segundo equipo que sigue invicto en el torneo después de siete partidos disputados y es líder con 17 puntos.

Para consolidarse en el primer lugar Real España tendría que vencer a Platense, que con siete unidades es séptimo en la clasificación.

La jornada se completará el próximo lunes con el juego directo entre Génesis y Universidad Pedagógica, dos equipos que hasta en la pasada fecha ganaron su primer partido en el campeonato.

Génesis ocupa la décima casilla con 6 enteros, mientras que Universidad Pedagógica la octava, con 7.

De los 11 clubes que compiten en el torneo, el Choloma tendrá descanso. JS