Reactivan servicio de transporte en Ruta 1 de SPS tras una semana de paro

Tegucigalpa – Este martes se reactivó el servicio del transporte en la Ruta 1 de la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, después de una semana de paralización a causa de la extorsión.

A raíz del hecho violento donde uno de sus compañeros perdió la vida, los conductores y ayudantes paralizaron esta ruta desde el pasado 07 de enero.

No obstante, este martes volvieron a prestar el servicio de transporte, lo que permitió a cientos de personas llegar a sus centros de trabajo y estudio.

Pese a regresar a operaciones, los conductores y ayudantes exigen la presencia permanente de la policía en la terminal de buses y en las unidades.

La extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

En Honduras, el rubro del transporte es uno de los más golpeados por este ilícito, no obstante los grupos extorsivos no se limitan a un solo rubro. (RO)