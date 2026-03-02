Reactivan construcción de la Represa San José que abastecerá a casi 400 mil capitalinos

Tegucigalpa- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, confirmó que este martes 3 de marzo se reiniciarán los trabajos de construcción de la Represa San José, un proyecto estratégico para garantizar el abastecimiento de agua en la capital.

La obra, que había permanecido paralizada durante aproximadamente 17 meses e incluso estuvo a punto de ser abandonada por la compañía constructora, logró reactivarse tras un proceso de renegociación con la empresa encargada. Ya se ha trabajado en el acceso y mañana martes se arranca con la reactivación de la obra, afirmó.

“Es un proyecto estratégico para la ciudad capital porque se trata del vital líquido. Tegucigalpa llevaba muchos años esperando otro embalse de abastecimiento de agua”, expresó el edil.

Abastecimiento para miles de familias

La Represa San José beneficiará inicialmente a unas 300 mil personas del sector de la colonia Kennedy y zonas aledañas; sin embargo, el alcance podría extenderse hasta cerca de 400 mil habitantes en el Distrito Central.

Actualmente, la colonia Kennedy recibe agua de las represas Los Laureles y La Concepción, pero una vez que San José entre en funcionamiento, el recurso podrá redistribuirse a otros sectores de la ciudad, ampliando la cobertura del servicio.

Proyecto estratégico y urgente

El alcalde explicó que el embalse requiere dos inviernos para llenarse completamente, por lo que es fundamental avanzar de inmediato en la construcción de la cortina de la represa.

“Queremos que en este invierno empiece a captar agua y que en el próximo se llene para poder conectar la tubería a la planta de tratamiento”, detalló.

El jefe edilicio subrayó que el tema del agua es una de las principales preocupaciones de la población. “Lo sentimos cuando no llega a casa. El objetivo final es que todos tengamos agua todo el tiempo, de buena calidad y a un costo razonable”, afirmó.

Retos pendientes

Zelaya reconoció que aún existen desafíos importantes, como la necesidad de construir nuevos embalses y reducir las pérdidas en el sistema, que actualmente rondan el 40% del agua que ingresa a la red.

No obstante, aseguró que la culminación de la Represa San José representará “un paso importantísimo y estratégico” para mejorar el servicio y garantizar mayor estabilidad en el suministro para los capitalinos.LB