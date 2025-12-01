RDD demanda respeto al derecho a observar el escrutinio público

Tegucigalpa – La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) demandó respeto a la labor de los observadores electorales y derecho de la ciudadanía a participar en el escrutinio público.

En ese orden, destacó la afluencia masiva de votantes en las urnas tanto en Honduras como en Estados Unidos.

Con más de 12 mil observadores nacionales e internacionales desplegados en los 18 departamentos del país y 55 en los 10 centros de votación en Estados Unidos, la RDD informó que hasta las 7:30 p. m., con base en reportes recibidos en el Centro de Monitoreo de Observación Electoral, que:

• Un 55% de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) cerró a las 6:00 p. m. sin electores en la fila, de conformidad al llamado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

• Se contabilizan 183 reportes de incidencia en JRV donde no se permitió a los observadores y ciudadanía estar presentes en el escrutinio público.

• Observadores internacionales también reportan que se les impidió el ingreso al escrutinio de votos.

• Destaca en general el cumplimiento del procedimiento, como la presentación del Documento Nacional de Identificación (DNI), la verificación de la huella en el dispositivo de biometría y la aplicación de tinta indeleble, entre otros.

• En Estados Unidos se reportó la presencia masiva de votantes en todos los centros de votación instalados en diferentes ciudades.

• Se documentan 5,541 incidencias, principalmente en Francisco Morazán, sobre problemas de conectividad y lentitud en el proceso, así como la vulneración del secreto del voto.

• Lamentamos que, pese al llamado de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, se reporten casos en los que miembros de las Fuerzas Armadas están impidiendo la presencia de observadores nacionales e internacionales durante el escrutinio.

• Hacemos un llamado al pueblo hondureño, así como a líderes y activistas de los partidos políticos, a respetar el proceso y esperar la publicación de los resultados oficiales.

La Red por la Defensa de la Democracia recalcó que el escrutinio de votos es un acto público y un derecho ciudadano que fortalece la transparencia y confiabilidad del proceso.

La plataforma, que aglutina organizaciones de sociedad civil, sector privado, iglesias, academia, colectivos de mujeres y juventud, entre otros, reafirmó su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la integridad electoral, por lo que continuará vigilante del desarrollo del proceso electoral. (RO)