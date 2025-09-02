Rayos han cobrado la vida de seis personas este año

Tegucigalpa- Un total de seis personas han fallecido en el presente año producto de impactos de rayos a nivel nacional, informó este martes el jefe de operaciones de Copeco, Luis Salinas.

Indicó que el dato estadístico de la institución registra ya seis personas fallecidas por impactos de rayos, muertes que se reportan desde mayo hasta la fecha de este presente año.

Detalló que el 13 de mayo en Marcovia, Choluteca la muerte de Gerson López quien realizaba trabajos agrícolas cuando fue impactado por un rayo.

El 5 de julio en Omoa, Cortés la muerte de Stephania Lucero quien se encontraba de luna de miel cuando un rayo le impactó perdiendo la vida de forma instantánea.

Mientras que el 29 de julio en San Francisco de Opalaca, Intibucá murieron Jesús Gómez y Ofelia Méndez quienes también realizaban trabajos agrícolas.

Las últimas muertes se registraron el 30 de agosto, cuando una abuela y su nieto fueron alcanzados por un rayo cuando se encontraban en su vivienda.

El llamado es a la población a tomar las medidas de prevención cuando se registren tormentas eléctricas, principalmente en estos meses que se intensifican las lluvias. IR