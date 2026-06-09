Rayo mata a hombre y deja herido a otras tres personas en El Porvenir, Atlántida

Tegucigalpa – Una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas luego de ser alcanzados por un rayo mientras realizaban trabajos de campo en la comunidad de Gancho en El Porvenir, Atlántida.

El fallecido fue identificado como Henry Medrano Navarro, de 31 años.

Las otras tres personas que resultaron heridas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Honduras permanece en alerta ante el desplazamiento de la tormenta tropical Cristina que deja lluvias, vientos racheados y actividad eléctrica en el país. IR