Rauw Alejandro, Yandel y Manuel Turizo, entre los estrenos musicales de la semana

Miami (EEUU) – Los estrenos musicales llegan esta semana con tributos a las raíces de los artistas y exploraciones de nuevos géneros: el puertorriqueño Rauw Alejandro presentó el videoclip de ‘Besito en la frente’ como tributo a Puerto Rico; su compatriota Yandel compartió un adelanto de su próximo álbum, y el colombiano Manuel Turizo se sumergió en el género del reggae.

Así mismo, los mexicanos Grupo Firme y ‘El Yaki’ estrenaron una colaboración juntos, el colombiano Fer Ariza se unió al venezolano Nacho en un álbum ‘Bailaíto’, y los mexicanos Omarcito Glock y Enayy lanzaron un reguetón ‘Prohibido’.

Igualmente, la puertorriqueña De La Rose estrenó su primer álbum de estudio con colaboraciones de grandes figuras de la música urbana de su país, y los mexicanos Reynaldos de la Sierra compartieron su nuevo álbum ‘Ajajiiia 57 (En vivo)’ y revelaron que tienen otro álbum en camino.

El ‘Besito en la frente’ de Rauw Alejandro a Puerto Rico

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro presentó el videoclip oficial de ‘Besito en la frente’, que forma parte de su álbum ‘Cosa nuestra: capítulo 0’, y que, grabado completamente con un teléfono móvil, rinde tributo a la cultura de Puerto Rico, al mostrar las expresiones folclóricas de la isla.

Yandel, protagonista de ‘Scarface’

La estrella puertorriqueña Yandel, exmiembro del dúo Wisin & Yandel, lanzó el sencillo ‘Scarface’, un adelanto de su próximo álbum, previsto para enero de 2026, acompañado de un videoclip, en el que el cantante se convierte en el ‘Tony Montana’ que interpretó Al Pacino en la afamada película homónima.

Manuel Turizo se sumerge en el reggae

En medio de su viaje de exploración por los ritmos caribeños, el cantante colombiano Manuel Turizo se sumergió en el género jamaiquino del reggae con ‘Cosas de enamorao’, un sencillo que relata las primeras vivencias de un nuevo amor.

Grupo Firme y ‘El Yaki’ cantan ‘Que te quieran bonito’

Los mexicanos Grupo Firme y Luis Alfonso Partida, más conocido como ‘El Yaki’, presentaron ‘Que te quieran bonito’, una colaboración que el público ya había escuchado en recientes conciertos de la agrupación, la cual -con este tema- expandió su recorrido dentro del regional mexicano con la línea vocal sinaloense tradicional del exmiembro de la Banda El Recodo.

Fer Ariza y Nacho, merengue y pop

El artista colombiano Fer Ariza y el venezolano Nacho compartieron ‘Bailaíto’, un álbum conjunto de seis temas que conecta el merengue urbano y el pop latino, con canciones como la secuela ‘Niña bonita 2’, en la que Ariza retoma el clásico que consolidó la carrera del dúo Chyno & Nacho para introducirlo al público joven, además de piezas como ‘Calipso’ y ‘LPTNH (Love pa ti no hay)’.

El reguetón ‘Prohibido’ de Omarcito Glock y Enayy

Los cantantes mexicanos Omarcito Glock y Enayy lanzaron ‘Prohibido’, un reguetón rebelde que narra la historia de una relación de amor imposible, debido a la desaprobación de los padres y las normas sociales.

De La Rose lanza su primer álbum

La artista puertorriqueña De La Rose lanzó su primer álbum de estudio, ‘FX De La Rose’, un proyecto de dieciséis temas que viajan entre el R&B, el pop alternativo y los ritmos urbanos, en el que participan sus compatriotas Mora, Eladio Carrión, Omar Courtz y Yan Block.

Reynaldos de la Sierra estrena ‘Ajajiiia 57’

Los mexicanos Reynaldos de la Sierra estrenaron ‘Ajajiiia 57 (En vivo)’, un álbum de quince interpretaciones grabadas en concierto del total de 57 temas del repertorio que han construido durante sus veinticinco años de trayectoria dentro del estilo sierreño alteñado; entre ellas, versiones de composiciones populares regionales, como ‘Amigos con derechos’, de Espinoza Paz; ‘Vitafer’, de Dareyes de la Sierra y Tito Double P, y ‘Morena’, de Netón Vega y Peso Pluma. EFE