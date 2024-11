Rauw Alejandro y Myke Towers triunfan en Los40 Music Awards con tres premios cada uno

Barcelona – Los artistas puertorriqueños Rauw Alejandro y Myke Towers han sido los grandes ganadores de Los40 Music Awards 2024 al ganar tres premios cada uno, en una gala en la que también han triunfado artistas como Bad Gyal, Maluma, Teddy Swims o Benson Boone gracias a sus dos galardones.

A lo largo de las cuatro horas que durado la gala, prácticamente la totalidad de artistas y presentadores que han subido escenario han tenido unas palabras de solidaridad con Valencia, algo que también se ha hecho cuantificable en los 800.000 euros recaudados durante la noche.

Así pues, Rauw Alejando se ha llevado tres premios de los siete a los que estaba nominado, siendo el mejor artista latino, mientras que su ‘Touching The Sky’ ha sido el mejor vídeo musical latino y su ‘Santa’, la mejor canción urbana latina.

Por su parte, Myke Towers se ha hecho también con tres de los siete reconocimientos a los que optaba: mejor artista urbano latino, mejor álbum latino por ‘La Pantera Negra’ y mejor colaboración urbana latina por ‘Mi lova’ junto a Bad Gyal.

Precisamente la de Vilassar de Mar ha sido otra de las que ha subido en más de una ocasión al escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona, ya que además del premio compartido con Towers, Bad Gyal ha sido la mejor artista urbana española.

En la categoría internacional han destacado Benson Boone, ya que su ‘Beautiful Things’, mejor canción internacional, lo ha elevado como mejor artista revelación internacional; mientras que Teddy Swims, ha sido el mejor artista internacional, a la vez que su ‘I’ve Tried Everything But Therapy’ se ha alzado como mejor álbum internacional.

Los otros dos artistas que han levantado dos estatuillas han sido Enrique Iglesias y Maluma, quienes han sido reconocidos como Global Icon: el primero ha sumado también el premio a mejor colaboración latina por ‘Así es la vida’ junto a María Becerra, mientras el ‘Don Juan World Tour’ del colombiano ha sido la mejor gira latina.

El premio a mejor canción española se lo ha llevado Ana Mena por ‘Madrid City’, mientras que el granadino Saiko lo ha ganado en la categoría urbana por ‘BADGYAL’.

Los tres últimos galardones en categoría latina se los han llevado el colombiano Kapo, al ser el mejor artista revelación; Emilia y Tini, que gracias a ‘La original’ se han llevado la mejor canción; y Manuel Turizo, quien se ha alzado con el reconocimiento a mejor artista en directo.

En cuanto a los españoles, la mejor artista ha sido Lola Índigo; el mejor álbum, ‘Insomnio’ de Abraham Mateo; el mejor videoclip, el de ‘Engatusao’ de Vicco; y la artista revelación, Ruslana, en su primera nominación tras salir de OT.

Todavía en la categoría española, Los40 Music Awards han reconocido a ‘Olvidé Olvidarte’ de Marlon y Álvaro De Luna como mejor colaboración, la gira de 25 años de Estopa ha sido el mejor tour, y Dani Fernández ha sido elegido como mejor artista en directo.

A su vez, Adexe & Nau se han llevado el premio a mejor artista Los40 Summer Live y Beret ha sido el artista del 40 al 1.

Finalmente, en la categoría internacional, Coldplay ha sido considerado como el grupo con el mejor directo, mientras que la italiana Annalisa se ha llevado el galardón a fenómeno europeo del año. EFE

(vc)