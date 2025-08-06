Ratifican prisión preventiva al exjuez Marco Vallecillo

Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, por unanimidad de votos, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva al exjuez Marco Antonio Vallecillo.

Asimismo, ordenó al Juzgado de Letras que determine el sitio adecuado para el cumplimiento de la medida impuesta.

“Por tanto, atendiendo la queja de la defensa privada, este Tribunal de Apelación estima que el Juez de Letras debe poner a disposición del INP al acusado, ordenándole que este sea trasladado a un centro penitenciario acorde a las circunstancias individuales que se puede ponderar respecto al acusado, en especial que cuente con condiciones médicas adecuadas”, señalan los magistrados en su escrito resolutivo.

En cuanto a la petición de su equipo de defensa en el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada determinó que se le debe garantizar por el centro penal que se determine, la continuidad del tratamiento especializado recomendado por facultativo de la medicina y la psicología; el acceso regular a sus familiares y equipo legal.

Además, señaló la separación del resto de la población en caso de requerimientos especiales de seguridad o salud y una supervisión por parte de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para asegurar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. AG