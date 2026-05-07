Ratificada en El Salvador la reforma que da representación parlamentaria a la diáspora

San Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), ratificó este jueves una reforma constitucional para que los salvadoreños que viven en el extranjero tengan una representación directa en el Órgano Legislativo, como solicitó el presidente Nayib Bukele.

La reforma, que fue aprobada en primera lectura el pasado 29 de abril sin un estudio o análisis anterior, modifica el primer inciso del artículo 79 de la Carta Magna para asignar una circunscripción electoral a los salvadoreños en el extranjero, con lo que tendrían al menos dos diputados de los 60 que conforman el Parlamento.

Según la iniciativa, ratificada con 57 votos de 60 legisladores, la cantidad de diputados que tendrá la circunscripción de la diáspora salvadoreña se establecerá de acuerdo con el número de ciudadanos que tengan en su documento único de identidad (DUI) su «domicilio en el extranjero».

De acuerdo con datos del Tribunal Electoral divulgados por el Congreso, en el padrón electoral están registrados 960.928 salvadoreños que viven en el exterior, en su mayoría residentes en Estados Unidos, aunque la diáspora asciende a unos 3 millones de personas, según cifras oficiales.

Los salvadoreños que viven en el exterior pueden votar para la elección de presidente y vicepresidente, así como de diputados en el Congreso de entre los candidatos propuestos por los partidos inscritos, y su sufragio se suma a los votos totales del departamento de San Salvador.

Con el cambio constitucional, los diputados electos por la diáspora «tendrán voz en las decisiones que definen el rumbo del país, en lugar de ser asignados sus votos al departamento de San Salvador», indicó en su momento un comunicado de la Presidencia.

No es la primera vez que el Gobierno de Bukele impulsa reformas en materia electoral antes de celebrarse comicios, dado que los próximos están previstos para febrero de 2027.

En 2023, meses antes de las elecciones generales de 2024, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y se modificó la fórmula para repartir los votos y asignar los escaños, entre otros cambios.EFE/ir