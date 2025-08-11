Raspadori firma su contrato con el Atlético hasta 2030

Madrid – El Atlético de Madrid completó el fichaje del media punta internacional italiano Giacomo Raspadori, acordado el pasado viernes con el Nápoles y formalizado este lunes con el pertinente reconocimiento médico y la firma del contrato por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, según informó el club rojiblanco.

«El atacante pasó su reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas – Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria. De ahí se dirigió a las oficinas del club en el Riyadh Air Metropolitano, donde rubricó su contrato de cinco años con nuestra entidad», anunció la entidad en la tarde de este lunes.

El futbolista, de 25 años, es el séptimo refuerzo del Atlético para el nuevo curso, junto a los citados Pubill (Almería), Ruggeri (Atalanta) y Hancko (Feyenoord), el medio centro Johnny Cardoso (Betis), el extremo Álex Baena (Villarreal) y el media punta Thiago Almada, desde el Botafogo, con un gasto total hasta ahora de 175 millones de euros.

Por el contrario, ya han salido ocho jugadores del conjunto rojiblanco respecto a la plantilla de la pasada campaña: los defensas Axel Witsel, Reinildo Mandava, César Azpilicueta -los tres por fin de contrato-, los centrocampistas Rodrigo de Paul (Inter Miami) y Thomas Lemar (Girona), los extremos Rodrigo Riquelme (Betis) y Samuel Lino (Flamengo) y el delantero Ángel Correa (Tigres).

Raspadori viene para reforzar el ataque del Atlético a cambio de unos 22 millones de euros en fijos y cuatro en variables, según avanzó el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano.

Con capacidad para jugar como media punta, como extremo o como segundo delantero, competirá por la titularidad con Giuliano Simeone, Almada, Baena, Julián Alvarez, Antoine Griezmann o Alexander Sorloth.

«Es un futbolista polivalente que puede jugar en todas las posiciones del ataque y también detrás de los delanteros», destacó el Atlético en el comunicado publicado en su página web oficial.

Nacido el 18 de febrero de 2000 en Bentivoglio, el Internacional italiano en 40 ocasiones, 22 de ellos de inicio, con nueve goles, procede del Nápoles, con el que ha jugado las últimas tres campañas, con 109 encuentros, 45 desde el once titular, con 18 tantos y 10 asistencias. Ha sido campeón de la Serie A en dos de las últimas tres temporadas con el conjunto celeste, al que llegó en 2022 desde el Sassuolo, primero cedido y luego vendido.

En total, el Nápoles abonó primero 5 millones de euros por el préstamo en 2022-23 y 26 más por el traspaso para 2023-24, después de brillar Raspadori en el Sassuolo, el club en el que surgió desde la cantera y con cuyo primer equipo disputó 82 partidos, 52 de titular, con 18 goles y seis asistencias.

El media punta, que ya ha jugado en esta pretemporada 197 minutos con el Nápoles, repartidos en tres amistosos, se sumará de inmediato, este mismo martes, a los entrenamientos a las órdenes de Diego Simeone para preparar el estreno liguero del próximo domingo ante el Espanyol en el RCDE Stadium. EFE