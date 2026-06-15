Rashid Mejía pide a Nasralla no escudarse en una supuesta persecución política

Tegucigalpa – El diputado liberal Rashid Mejía consideró que Salvador Nasralla debe aclarar ante las autoridades y la población cualquier señalamiento relacionado con el manejo de fondos de campaña, en lugar de argumentar que existe una persecución política en su contra.

El congresista señaló que corresponde al Ministerio Público presentar las pruebas que sustenten las acusaciones, pero también afirmó que el expresidenciable debe responder sobre el destino de los recursos administrados durante el proceso electoral.

“Si lo está acusando, pues queremos ver las pruebas de lo que lo acusan”, manifestó el legislador.

Mejía recordó que los candidatos no manejaban directamente las finanzas de la campaña, ya que existían comisiones encargadas de esa labor, por lo que aseguró desconocer los detalles de la administración de los recursos.

“Esperemos que esto sea un proceso normal para que Salvador pueda dar su versión también y declarar lo que considera que se hizo con el dinero de campaña”, indicó.

El diputado agregó que la mejor forma de evitar especulaciones es presentar pruebas y documentación que respalden el manejo de los fondos.

“No solo se trata de decir que soy honesto, yo creo que deben salir al paso y empezar a mostrar recibos y empezar a aclararle al pueblo hondureño”, concluyó. AD