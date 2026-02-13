“Rashid Mejía no se sabe si es hombre o es mujer”, el discurso de odio del diputado Mario Portillo

Tegucigalpa – El diputado opositor Mario Portillo cuestionó la sexualidad de su compañero de Cámara Legislativa, Rashid Mejía, de quien dijo “no se sabe si es hombre o es mujer”, en un mensaje con el que expresa descalificación y odio.

– Se refirió despectivamente como “el meme Rashid Mejía” en alusión al joven diputado liberal.

– No habrá juicio político porque provocarán un conflicto social, advirtió Portillo.

El congresista de Libertad y Refundación (Libre), por el departamento de Intibucá, expresó que “no creo que al Partido Nacional, a Nasry Asfura, a Tomás Zambrano, que tiene aspiraciones presidenciales les convenga seguir el guion de un personaje que no se sabe si es hombre o es mujer”.

Así se expresó el también abogado Mario Portillo sobre una manifestación que hiciera el congresista Rashid Mejía sobre el Fiscal General, Johel Zelaya, orientada para que el funcionario responda por sus actos, sobre todo con el video de Carlos Zelaya, el caso Sedesol, y los casos de corrupción como las computadoras sobrevaloradas en Secretaría de Ciencia y Tecnología (Senacit).

Culpó a Mejía de buscar un protagonismo impulsado desde las redes sociales. “Personajes como Rashid hicieron su campaña en base a la mentira, y sigue haciendo campaña en base a la mentira. Tan mentiroso es que le hizo creer a Salvador Nasralla que estaba con él cuando en realidad estaba trabajando para el Partido Nacional”, aseveró en entrevista con la radio HRN.

Advirtió que si empujan un juicio político desde el Congreso Nacional para Mario Morazán, Johel Zelaya y Marlon Ochoa, lo que van a encontrar es un conflicto en la bancada de Libre, que hasta ahora ha sido respetuosa en las sesiones del Parlamento.

“Si empiezan con este tipo de posiciones, seguramente van a tener a la militancia de Libre en las calles, porque los votos sí los tienen en el Congreso”, anotó.

Portillo defendió a los mencionados como candidatos para un juicio político, y alegó que no existen argumentos para someterlos a esa figura jurídica. JS