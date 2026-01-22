Rashid Mejía exige reformas y advierte que Honduras no merece otro Congreso inoperante

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, se pronunció este jueves tras la elección de la Junta Provisional del Congreso Nacional, manifestando su expectativa de que el nuevo Legislativo cumpla con una agenda clara de reformas y trabajo efectivo en beneficio del país.

A través de un mensaje público, en su cuenta de X Mejía expresó que espera que este Congreso, al que calificó como “no impuesto a patadas”, impulse cambios estructurales que respondan a las principales demandas de la población.

Entre los puntos que el parlamentario considera prioritarios destacó las reformas electorales, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, la aplicación del juicio político para los corruptos, así como la necesidad de abrir el camino para la generación de empleo y mejorar las condiciones de seguridad en Honduras.

Asimismo, el diputado enfatizó en la obligación de los legisladores de asistir y cumplir con sus funciones, advirtiendo que no debe repetirse la parálisis legislativa que ha marcado períodos anteriores.

“Honduras merece un Congreso que sí trabaje”, afirmó Mejía, al tiempo que prometió a sus electores que no les fallará y que mantendrá una postura firme dentro del Poder Legislativo.LB