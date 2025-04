Rasel Tomé no asistirá a convocatoria de Mel para integrar coordinación de Libre

Tegucigalpa – Rasel Tomé, coordinador del Movimiento de Renovación Nuevas Alternativas (Morena), del oficialista Libertad y Refundación (Libre) no asistirá a la convocatoria para integrar la coordinación del partido gobernante.

En las últimas horas, el coordinador nacional de Libre, Manuel Zelaya, convocó para mañana lunes a las 1 de la tarde, a los dirigentes electos durante los comicios internos del pasado 9 de marzo para integrar la Coordinación Nacional.

Sin embargo, el diputado Oved López, de la corriente de Morena, dijo que Tomé, quien ostenta el cargo de secretario de las Etnias, ya tiene un compromiso para mañana y no asistirá al llamado del expresidente Zelaya.

López dijo que a esta fecha, la candidata electa del oficialismo, Rixi Moncada, “todavía no ha hecho ni un acercamiento al movimiento Morena”.

El parlamentario expresó que para esta corriente, que fue la única que presentó un competidor contra la ministra de Defensa en los pasados comicios primarias, “es importante la unidad del partido para enfrentar a los otros partidos conservadores”.

Pero esa unidad, agregó “depende de ellos (y) todavía no hay ningún paso, ni una llamada, ni un mensaje, así que nosotros vamos a seguir trabajando por el partido, pero si ellos no piden ayuda, nosotros no estamos dispuestos a involucrarnos”. VC