Tomé exige renuncia de ministro Cardona y diputada Cuéllar tras escándalo de cheques a Libre

Tegucigalpa – El dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre) y exprecandidato presidencial, Rasel Tomé, se pronunció este martes enérgicamente tras la difusión de un video que involucra al ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Carlos Cardona, y a la diputada por Copán, Isis Cuéllar, en una polémica conversación sobre fondos públicos. El exdiputado advirtió que, de comprobarse los hechos, ambos deben renunciar y abandonar la política.

– “En Libre no venimos a robar, venimos a cambiar las cosas», expresó Tomé.

– Exigió al Tribunal de Honor de Libre a tomar cartas sobre este particular caso de un claro desvío de fondos para campaña.

“Nosotros, la gente de izquierda, no podemos ver el gobierno como un botín para enriquecerse ilícitamente, como lo hicieron los gobiernos del Partido Nacional y el Partido Liberal”, expresó Tomé en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

El dirigente recordó que Libre nació desde la lucha popular y que el proyecto político que representa no puede ser manchado por conductas “bochornosas” que contradicen el ideal morazánico.

“El pueblo nos dio su mandato para actuar con ética revolucionaria y derrotar la corrupción. No podemos traicionar ese mandato, no somos iguales a ellos”, dijo.

En su mensaje, Rasel Tomé enfatizó que Libre no es igual que las cúpulas del bipartidismo que, según él, saquearon al país por años. “No somos los mismos, no se equivoquen. Nosotros venimos para cambiar las cosas y hay que demostrarle al pueblo que no somos como ellos”, apuntó.

Pidió directamente a la presidenta Xiomara Castro que destituya al ministro Cardona, y a la dirigencia de Libre, encabezada por Manuel Zelaya y la candidata presidencial Rixi Moncada, que exijan públicamente la dimisión de los implicados. Además, instó a que el Tribunal de Honor del Partido Libre actúe de inmediato para investigar y tomar medidas disciplinarias.

También solicitó al Ministerio Público que abra una investigación formal, reiterando que el combate a la corrupción debe ser coherente con los valores que dieron origen al partido. “Nosotros no podemos robarle al pueblo. Ellos están acostumbrados a eso. Nosotros no”, subrayó. Un llamado a la dignidad y los principios

Finalmente, Rasel Tomé cerró su pronunciamiento con un llamado a la militancia y a la dirigencia del partido para no permitir que el poder corrompa los ideales por los que tantos lucharon. “Somos los hijos de Morazán, los de la Resistencia, los del Partido Libre que vamos a construir la patria que soñaron nuestros próceres y mártires. Basta ya de antivalores. El honor de nuestros militantes está por encima de todo interés personal”, sentenció. Hasta el momento, ni el ministro Carlos Cardona ni la diputada Isis Cuéllar han ofrecido una respuesta pública tras la creciente presión dentro y fuera de su partido. LB