Rasel Tomé dice que decidió andar camioneta Prado del Estado porque muchos en el Ejecutivo lo hacen

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé explicó que decidió aceptar una camioneta Prado asignada por el Estado en vista que muchos funcionarios del actual gobierno, incluso de bajo rango, también gozan de este beneficio.

– Se quejó de no estar “arriba” para impulsar cambios, pero algún día llegará, dijo.

Explicó que siempre se ha conducido en camioneta Prado, pero ahora decidió andar una asignada por ocupar el cargo de vicepresidente del Poder Legislativo.

“Una vez estaba en el Congreso y me dijo un funcionario -voy a reservarme el nombre- mire que lo viene a visitar un funcionario, de los que tiene la presidenta Xiomara (Castro)… y al rato me dicen, miren que dice que necesita que le ayude con el parqueo porque anda dos carros. Me extrañó porque yo lo conozco y sé cómo andaba, pero al verlo con dos carros blindados, entonces dije: mañana que me den la mía porque estos del Ejecutivo cómo andan todos”, manifestó.

Tomé agregó que la gente -de su partido- se calla ese tipo de situaciones, pero al diputado sí lo atacan sin misericordia.

Recalcó que les expresó: “Mañana me traen mi carro porque soy yo el que queriendo hacer un cambio… pero los cambios solo se hacen -como dicen el presidente Manuel López Obrador- desde arriba, de la cabeza, no estoy arriba todavía, estoy trabajando, pero si Dios me da la vida y el pueblo lo quiere algún día estaré ahí”.

Las declaraciones del diputado de Libre fueron vertidas en un programa televisivo que se transmite por el estatal Canal 8. JS