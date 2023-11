Rasel Tomé denuncia amenazas a muerte y secuestro contra él y su entorno familiar

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé denunció este lunes que es víctima de amenazas a muerte, secuestro y eventuales daños a su entorno familiar.

– Las mafias de poder impiden que se desarrolle la agenda popular en el Congreso, justificó.

“Pongo en conocimiento que las agencias de inteligencia del Estado ya tienen esta denuncia y que están llevando adelante todo el proceso de investigación. Mafias de poder, nosotros no nos vamos a callar, no vamos a bajar los brazos y no vamos a parar”, expresó.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), acentuó que las mafias de poder acentúan las amenazas, pero no dará marcha atrás.

Ahondó que las amenazas son reiterativas aunque no identificó con nombres y apellidos de dónde proceden las amenazas.

Calificó de “falsos” a la bancada del Partido Nacional y añadió que los tiempos de la narcodictadura ya no volverán al país.

Citó que la comisión permanente nombrada por Luis Redondo se mantiene en sesiones todo este lunes y al filo de las 6.00 de la tarde darán un anuncio sobre lo tratado en la misma. JS