Rasel Tomé culpa a dirigente de Libre y al Gobierno de derrota electoral

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional y expresidenciable del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé señaló este martes como “los únicos responsables de esta dolorosa derrota son quienes han tenido el honor de dirigir el Partido y el Gobierno”.

Mediante una carta divulgada en sus redes sociales, el exaspirante a la candidatura presidencial dijo que “el pueblo es sabio. Siempre lo hemos dicho y hoy, más que nunca, lo afirmamos con profundo respeto”.

Tomé acepta la decisión del pueblo hondureño “con el compromiso de entender el mensaje que nos ha enviado” y pide a sus compañeros que no busquen excusas ni culpables donde no los hay.

“El pueblo no se equivocó. Quienes se equivocaron fueron ellos. Se fueron alejando, poco a poco, del sentir de la gente. Dejaron de escuchar el latido de la calle, la preocupación de la madre en el mercado, el reclamo justo de los jóvenes por oportunidades, la exclusión de la base genuina del Partido. Dejando olvidada la promesa de refundación que quedó atrapada en los pasillos del poder. Asumir esta responsabilidad es el primer paso, el más difícil, pero el más necesario, para poder levantarnos de nuevo”, reza la carta de Tomé, uno de los fundadores del actual partido gobernante.

En las elecciones internas, Tome compitió contra Rixi Moncada por la candidatura presidencial de Libre y contra Manuel Zelaya como coordinador de este partido de izquierda. No logró ninguno de los dos puestos y Mel Zelaya y Rixi Moncada son los coordinadores nacionales.

El diputado expresa que el “brutal golpe” en las urnas los ha sacudido a todos, pero alienta a los militantes de Libre asegurando que el triunfo de los opositores es temporal y que retomarán el poder cuando el partido esté unido, para lo cual propone que hagan catarsis.

“La renovación se realiza desde las bases, desde abajo, con liderazgo, que huela a pueblo, consciente de que gobernar es obedecer. Liderazgos que no se mareen con el poder, que no se olviden nunca de que el país le pertenece al pueblo”, exhorta. VC