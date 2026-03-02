Rasel Tomé anuncia creación del “Frente Amplio para Volver al Poder” y aviva debate sobre divisiones en Libre

Tegucigalpa – El dirigente político del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, anunció la conformación del movimiento denominado “Frente Amplio para Volver al Poder”.

A criterio de Tomé se trata de una iniciativa que busca retomar los principios fundacionales del instituto político y aglutinar a sectores que se sienten desplazados dentro de la organización.

“Continuamos el gran camino de volver al poder. Hoy nace el Frente Amplio para Volver al Poder”, declaró Tomé, al señalar que este nuevo espacio pretende integrar a quienes se han sentido “relegados, macerados y excluidos con planteamientos personalistas”.

El dirigente manifestó que el frente surge con la intención de “volver a nuestras raíces”, al considerar que el partido Libre pertenece a la militancia y a la base que, según recordó, enfrentó represión en los años de su fundación. “Tuvimos que tragar gas por la represión y nos tocó exponer la vida para lograrlo”, afirmó, en referencia a las jornadas de protesta que dieron origen a la estructura partidaria.

Tomé también destacó el papel de los jóvenes que se alejaron de la política tradicional y que encontraron en LIBRE, una alternativa distinta al bipartidismo histórico representado por el Partido Liberal de Honduras y el Partido Nacional de Honduras.

De acuerdo con sus declaraciones, el nuevo frente ha sido conversado con figuras como Rafael Sarmiento, al tiempo que etiqueta también a Rodolfo Pastor de María, Dunia Jiménez y Jorge Aldana, además de otros dirigentes que estarían sumándose a la iniciativa.

Analistas políticos señalan que el anuncio se produce en medio de comentarios sobre posibles divisiones internas en Libre. Algunos sectores estarían impulsando una recomposición del partido sin la familia Zelaya al frente, mientras que otros valorarían un eventual retorno a su origen en el Partido Liberal.

El surgimiento del “Frente Amplio para Volver al Poder” abre así un nuevo capítulo en la dinámica interna de Libre, que muy prematuramente da muestras de sus intenciones de seguir vivo para los próximos comicios en cuatro años. LB