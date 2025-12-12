Rasel siempre ha tenido ambición de dirigir Libre, pero no es momento de señalar errores: Juan Barahona

Tegucigalpa – El diputado Juan Barahona señaló este viernes que su compañero en el Congreso Nacional, Rasel Tomé, tiene ambición de dirigir el Partido Libertad y Refundación (Libre): pero consideró que no es momento de señalar errores en la derrota en las elecciones generales.

“Rasel tiene una ambición de poder, anda buscando dirigir el partido a cualquier costa, no es el momento de señalar casos internos, sino para defender un proceso electoral en el que todavía no tenemos resultados”, declaró Barahona.

Más temprano, Rasel Tomé envió una carta al coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, de que es hora de nuevos liderazgos en la institución política tras la derrota en las elecciones generales.

En ese sentido, Barahona reiteró que no se puede desconocer el liderazgo de Mel Zelaya en el Partido Libre, e insistió en que no es momento de señalar los errores.

Comentó que todavía es temprano para definir las razones de la derrota de Libre en las elecciones generales, pero que después se reunirá en una asamblea para exponer los errores y corregirlos para el siguiente proceso electoral.

Barahona indicó que es momento de defender y pelear por la reelección de Jorge Aldana como alcalde del Distrito Central. AG