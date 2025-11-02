Raptan y asesinan a menor de 7 años en una bodega en la capital hondureña

Tegucigalpa – Este domingo se informó el hallazgo sin vida de un menor de 7 años en el interior de una bodega en la aldea El Tablón en la capital hondureña.

– La Policía Nacional informó de ka captura de tres sujetos como presuntos responsables del hecho criminal.

El menor de siete años fue identificado como Arnold Neptalí Gómez.

Se informó que el menor fue inducido por un sujeto para caminar hacia el interior de una bodega de plásticos donde pretendían abusarlo.

El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad y los familiares reportaron la desaparición del menor ante la Policía Nacional.

Agentes policiales capturaron a dos personas, y uno de ellos habría aceptado que le quitó la vida al menor.

Un promedio de siete personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG