Raptan, drogan y golpean a dos hermanos en El Progreso

El Progreso – Este jueves se reportó que una pareja de hermanos menores de edad fueron raptados, drogados y los golpearon físicamente en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

Dos hermanos, uno de 14 y otro de 10 años, fueron raptados por un sujeto conocido de los menores donde los obligó a consumir alcohol, cocaína y fumar marihuana.

El médico pediatra que los trató, de nombre Roberto Castellanos, manifestó que los menores presentaban golpes, y señales de que consumieron alcohol y alucinógenos.

Detalló que la niña tenía estrés post traumático, pero descartó que haya sufrido maltrato sexual.

Los menores fueron trasladados a un centro asistencial para tratar las heridas y los efectos del consumo, ambos se encuentran estables, según el pediatra.

La madre de los menores exigió la captura del responsable, mientras que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se apersonaron en el hospital para investigar el hecho. AG