Raphinha recibe el alta médica y entra en la convocatoria ante el Girona

Barcelona.- El brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, ausente en los tres últimos partidos a causa de molestias musculares, ha recibido el alta médica y el técnico Hansi Flick ha decidido incluirlo en la convocatoria ante el Girona de esta noche (21:00 CET/20:00 GMT).

El atacante no había podido jugar el partido copero ante el Albacete, así como el compromiso liguero frente al Mallorca, además del encuentro también copero ante el Atlético de Madrid, aquejado de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

En la lista siguen de baja Pedri González y Marcus Rashford, así como los lesionados de larga duración Pablo Paez Gavira ‘Gavi’ y Andreas Christensen.

En la convocatoria se encuentran, además de la novedad de Raphinha, el joven meta del filial Diego Kochen y el centrocampista Tommy Marqués.

La lista es la siguiente:

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric.

Medios: Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy.

Delanteros: Feran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Roony. EFE/ir